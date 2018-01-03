Вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла

Специалисты зафиксировали выброс пепла на вулкане Ключевской на высоту до 6 км, сообщает камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Отмечается, что пепловое облако распространилось примерно на 40 км к востоку от Ключевского. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути распространения шлейфа населённых пунктов нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, зарегистрированных туристических групп в данном районе нет.

5 декабря сообщалось, что вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла.