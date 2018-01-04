На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 5,6, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«Сейсмособытие, которое произошло в районе мыса Шипунского днём 4 января 2018 года, ощущалось в краевой столице силой до 3-4 баллов. По данным сейсмостанции «Петропавловск», землетрясение не цунамигенное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подземный толчок произошёл на глубине 64 км, на расстоянии 95 км к востоку от Петропавловска-Камчатского городского округа. Магнитуда сейсмособытия составила 5,6.

По данным ведомства, рабочие группы приступили к обследованию зданий и сооружений.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Японии.