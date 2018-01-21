В Анапе произошло землетрясение магнитудой 4,0
Отмечается, что жители города ощущали подземные толчки. По словам представителя пресс-служба ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал.
«По докладу Единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Эвакуация населения не производилась», — заявил собеседник агентства.
В МЧС также уточнили, что магнитуда землетрясения составила 4,0.
Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.