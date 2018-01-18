Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у японских островов Огасавара.
Об этом информирует Геологическая служба США.
Подземные толчки зафиксировали в 01:51 по времени UTC (04:51 мск).
Эпицентр землетрясения находился в нескольких десятках километров от острова Титидзима.
В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 у побережья Гондураса.
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