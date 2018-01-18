Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у японских островов Огасавара.

Об этом информирует Геологическая служба США.

Подземные толчки зафиксировали в 01:51 по времени UTC (04:51 мск).

Эпицентр землетрясения находился в нескольких десятках километров от острова Титидзима.

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 у побережья Гондураса.