Проектировщик рассказал о последствиях для Крымского моста в случае землетрясений
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на технического директора института Игоря Колюшева.
«Существует макросейсмическая шкала интенсивности землетрясений. Согласно этой шкале, землетрясение в четыре балла, думаю, водитель на мосту в процессе движения даже не почувствует – то есть не поймёт, что это землетрясение. Землетрясение до семи баллов можно, в принципе, рассматривать как обычную временную нагрузку. Никаких повреждений не возникнет», — заявил Колюшев.
Он также отметил, что при мощном землетрясении не избежать и колебаний арочных пролётов. При этом он уточнил, что их амплитуда не превысит 10-15 см и пролёты останутся на опорах.
«Арки закреплены на опорах при помощи специальных сдвиговых упоров, которые могут выдержать максимальное расчётное землетрясение (девять баллов)», — добавил Колюшев.
Ранее сообщалось, что строители показали первый благоустроенный участок Крымского моста. На 450 метрах переправы установлены ограждения и мачты освещения.