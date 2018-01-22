Проектировщик рассказал о последствиях для Крымского моста в случае землетрясений

В «Институте Гипростроймост – Санкт-Петербург», проектировавшего Крымский мост, заявили, что землетрясения до семи баллов не вызовут повреждений конструкций моста.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на технического директора института Игоря Колюшева.

«Существует макросейсмическая шкала интенсивности землетрясений. Согласно этой шкале, землетрясение в четыре балла, думаю, водитель на мосту в процессе движения даже не почувствует – то есть не поймёт, что это землетрясение. Землетрясение до семи баллов можно, в принципе, рассматривать как обычную временную нагрузку. Никаких повреждений не возникнет», — заявил Колюшев.

Он также отметил, что при мощном землетрясении не избежать и колебаний арочных пролётов. При этом он уточнил, что их амплитуда не превысит 10-15 см и пролёты останутся на опорах.

«Арки закреплены на опорах при помощи специальных сдвиговых упоров, которые могут выдержать максимальное расчётное землетрясение (девять баллов)», — добавил Колюшев.

Ранее сообщалось, что строители показали первый благоустроенный участок Крымского моста. На 450 метрах переправы установлены ограждения и мачты освещения.