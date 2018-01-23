В «Лаборатории Касперского» прокомментировали планы Telegram запустить блокчейн-платформу

Вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Антон Шингарёв прокомментировал в беседе с RT планы Telegram по созданию блокчейн-платформы и криптовалюты.

«Я большой фанат блокчейна. Мне кажется, это великолепная, удивительная, замечательная технология, которая поменяет будущее. У нас в компании есть внутренний стартап, который основан на блокчейне, — это система для онлайн-голосования, мы её запустили в прошлом году. Я верю, что блокчейн изменит интернет во многом», — сказал Шингарёв на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

По его мнению, деятельность Telegram — это здорово, хотя рано судить, будет проект успешным или нет.

«Чем больше проектов на основе блокчейна, тем лучше. Пускай будет 100 проектов и из них 90 забудется, зато десять изменят будущее», — сказал он.

Ранее стало известно, что Telegram планирует запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) и криптовалюту Gram.

Бывший партнёр Павла Дурова по работе над «ВКонтакте» Антон Розенберг в интервью RT рассказал, как создатель мессенджера Telegram будет искать инвестиции для развития блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.