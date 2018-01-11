Розенберг рассказал о возможных инвесторах проекта криптовалюты Дурова

Бывший партнёр Павла Дурова по работе над «ВКонтакте» Антон Розенберг в интервью RT рассказал о том, как создатель мессенджера Telegram будет искать инвестиции для развития блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.

«Павел Дуров дружит с рядом российских олигархов, но не любит инвесторов, потому что в классических схемах при вложении денег в проект люди ожидают какого-то контроля, хотя бы наблюдения, хотят прозрачности и отчётов, планов и бюджета. А в Telegram ничего этого нет. Собственно говоря, поэтому ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов. — RT) — едва ли не единственный способ привлечь деньги под проект, поскольку не подразумевает никакой ответственности, кроме обещания выпустить токены», — рассказывает Розенберг.

По его словам, «собирать деньги на ICO Павлу помогают несколько знакомых посредников, каждый из которых ищет инвесторов и убеждает их вложиться».

«Инвесторами, скорее всего, являются прежде всего крупные инвестфонды, которые могут выделить небольшой процент средств на высокорискованные инвестиции. Впрочем, посредники приходят и к крупным частным инвесторам, предлагая внести деньги через них. Среди них есть как частные инвестфонды, так и люди, занимающиеся криптовалютами и сделавшие на этом деньги в последнее время», — добавил Розенберг.

Он отметил, что среди них есть инвесторы из Китая, так как там находятся крупные биржи и майнеры, а ICO запрещены. По словам Розенберга, «деньги принимают только в виде классических валют, в первую очередь в долларах».

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