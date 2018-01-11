Экс-партнёр Дурова раскрыл подробности создания криптовалюты Gram

Бывший партнёр Павла Дурова по работе над соцсетью «ВКонтакте» Антон Розенберг в интервью RT рассказал о криптовалюте Gram, разрабатываемой создателем мессенджера Telegram.

Розенберг отметил, что о технологиях, которые хотят создать в рамках платформы TON, известно пока из рекламных материалов. По его словам, идея провести ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов) и создать собственную криптовалюту у Павла Дурова возникла летом-осенью, «когда курсы криптовалют устремились вверх, а тема ICO резко стала популярной».

«Павел Дуров обещает создать собственную криптовалюту, но с быстрыми и удобными возможностями по переводу. Ценой скорости будет неполная децентрализация. Обработкой будут заниматься выделенные ноды, принадлежащие либо Telegram, либо крупным инвесторам (нода — узел в блокчейн-сети, фактически отдельный компьютер, который обрабатывает транзакции. — RT)», — рассказал Розенберг.

По словам бывшего партнёра Дурова, на новой платформе «майнить будет нельзя».

«В систему будет заложена инфляция (обесценивание «граммов» на кошельках пользователей) на уровне порядка 2% годовых, эмитируемые («допечатываемые») средства будут распределяться среди владельцев крупных нод, чтобы компенсировать их затраты», — добавил Розенберг.

Он отметил, что о возможности покупки и продажи «граммов» за фиатные (реальные) деньги, как и о легальности этого в будущем, пока ничего не известно.

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