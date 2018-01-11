В Минфине прокомментировали возможность выпуска Telegram собственной криптовалюты

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что нейтрально относится к выпуску собственной криптовалюты мессенджером Telegram.

«Выпустит, и бог с ним, на здоровье. Смотря что. Пока, как я уже сказал, у нас есть только законопроект, пока он не стал законом, мы вообще никак не можем ничего по этому поводу делать, решения никакого не имеется», — приводит Интерфакс слова Моисеева.

Он отметил, что реагировать на подобные заявления можно будет, когда заработает закон о цифровых активах.

Ранее бывший партнёр Павла Дурова по работе над «ВКонтакте» Антон Розенберг в интервью RT рассказал о том, как создатель мессенджера Telegram будет искать инвестиции для развития блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.

Подробнее — в полной версии интервью Розенберга.