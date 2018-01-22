Том Круз и Дженнифер Лоуренс стали номинантами на антипремию «Золотая малина»

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Американские актёры, в частности, Том Круз, Марк Уолберг, Кэтрин Хейгл и Дженнифер Лоуренс стали номинантами на антипремию «Золотая малина». Об этом сообщается на сайте рейтингового портала Rotten Tomatoes.

Отмечается, что «Золотая малина» вручается каждый год в преддверии вручения премии «Оскар» за наименее выдающиеся работы.

По данным портала, в номинации за «Ядовитую актерскую игру» представлены Том Круз за роль в фильме «Мумия», Марк Уолберг за картины «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: последний рыцарь».

В номинацию «За отравляющее исполнение» попали, в частности, Кэтрин Хейгл за роль в фильме «Наваждение» и Дженнифер Лоуренс за исполнение одной и главных ролей и картине «Мама!».

7 января о в Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус».

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