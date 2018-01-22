Том Круз и Дженнифер Лоуренс стали номинантами на антипремию «Золотая малина»
Отмечается, что «Золотая малина» вручается каждый год в преддверии вручения премии «Оскар» за наименее выдающиеся работы.
https://t.co/H8iT552PQi via @RottenTomatoes— The Razzie® Awards (@RazzieAwards) 21 января 2018 г.
По данным портала, в номинации за «Ядовитую актерскую игру» представлены Том Круз за роль в фильме «Мумия», Марк Уолберг за картины «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: последний рыцарь».
В номинацию «За отравляющее исполнение» попали, в частности, Кэтрин Хейгл за роль в фильме «Наваждение» и Дженнифер Лоуренс за исполнение одной и главных ролей и картине «Мама!».
7 января о в Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус».