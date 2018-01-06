В США проходит голосование за выдвижение фильмов на премию «Оскар»

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Члены Американской академии кинематографических искусств и наук начали голосование за фильмы, которые вскоре станут претендентами на премию «Оскар». Об этом сообщает Gold Derby.

Отмечается, что бюллетени будут приниматься до 12 января, а номинанты во всех категориях будут объявлены 23 января.

Ранее сообщалось, что Американская киноакадемия опубликовала лонг-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года».

Всего в списке представлена 341 картина.

Церемония вручения премии состоится 4 марта 2018 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

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