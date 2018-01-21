Объявлены победители премии Гильдии продюсеров Америки
Картина режиссёра Гильермо дель Торо «Форма воды» получила премию в номинации «Лучший фильм» по версии Гильдии продюсеров Америки. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Лучшей анимационной картиной стала «Тайна Коко». Награду в категории «Лучший документальный фильм» взяла лента «Джейн».
Ранее «Форма воды» была признана лучшим фильмом по версии Critics' Choice Awards. Кроме того, дель Торо получил «Золотой глобус» за режиссуру.
Подробнее — в материале RT.
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