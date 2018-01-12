Режиссёр Гильермо дель Торо стал лауреатом Critics' Choice Awards в номинации «Лучший фильм»

Картина режиссёра Гильермо дель Торо «Форма воды» получила премию Critics' Choice Awards в номинации «Лучший фильм» 2017 года, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, в ходе 23-й церемонии вручения премии, которая состоялась в Лос-Анджелесе, дель Торо получил награду в номинации «Лучший фильм», а также стал победителем в номинации «Лучший режиссёр».

При этом в ходе фестиваля лучшей комедией был признан фильм «Любовь — болезнь» режиссёра Майкла Шоуолтера, а лучшей картиной в категории «Экшн» выбрали фильм «Чудо-женщина», автором которого выступила Пэтти Дженкинс.

Ранее Гильермо дель Торо был признан лучшим режиссёром за фильм «Форма воды» на 75-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», учреждённой ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов.