Гильермо дель Торо получил «Золотой глобус» за режиссуру
Завершилась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус», учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA).
Лучшим режиссёром признан мексиканец Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».
Congratulations to Guillermo Del Toro (@RealGDT) - Best Director - Motion Picture - The Shape of Water (@shapeofwater) - #GoldenGlobespic.twitter.com/Uq3ePtg7U9— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 января 2018 г.
В категории «лучший комедийный сериал» победила «Удивительная миссис Мейзел». В номинации «лучшая женская роль в комедии/мюзикле» «Золотой глобус» завоевала Сирша Ронан за «Леди Бёрд».
Лучшим мини-сериалом была признана «Большая маленькая ложь».
Ранее определился лучший фильм на иностранном языке по версии «Золотого глобуса».
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