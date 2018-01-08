Гильермо дель Торо получил «Золотой глобус» за режиссуру

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Завершилась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус», учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA).

Лучшим режиссёром признан мексиканец Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».

В категории «лучший комедийный сериал» победила «Удивительная миссис Мейзел». В номинации «лучшая женская роль в комедии/мюзикле» «Золотой глобус» завоевала Сирша Ронан за «Леди Бёрд».

Лучшим мини-сериалом была признана «Большая маленькая ложь».

Ранее определился лучший фильм на иностранном языке по версии «Золотого глобуса».

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