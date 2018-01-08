Назван лучший драматический сериал по версии «Золотого глобуса»
Лучшим драматическим сериалом по версии «Золотого глобуса» признан «Рассказ служанки», обошедший «Игру престолов», «Очень странные дела», «Корона» и «Это мы».
Исполнительница главной роли в «Рассказе служанки» Элизабет Мосс получила награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Аналогичную премию у мужчин выиграл Стерлинг К. Браун за «Это мы».
Кроме того, Сэм Рокуэлл победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Николь Кидман завоевала награду за лучшую женскую роль в минисериале «Большая маленькая ложь».
Ранее сообщалось, что в США проходит голосование за выдвижение фильмов на премию «Оскар».