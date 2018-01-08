Назван лучший драматический сериал по версии «Золотого глобуса»

Стали известные первые лауреаты 75-й церемонии вручения учреждённой ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA), которая проходит в Лос-Анджелесе.

Лучшим драматическим сериалом по версии «Золотого глобуса» признан «Рассказ служанки», обошедший «Игру престолов», «Очень странные дела», «Корона» и «Это мы».

Исполнительница главной роли в «Рассказе служанки» Элизабет Мосс получила награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Аналогичную премию у мужчин выиграл Стерлинг К. Браун за «Это мы».

Кроме того, Сэм Рокуэлл победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Николь Кидман завоевала награду за лучшую женскую роль в минисериале «Большая маленькая ложь».

Ранее сообщалось, что в США проходит голосование за выдвижение фильмов на премию «Оскар».