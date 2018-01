Определился лучший фильм на иностранном языке по версии «Золотого глобуса»

В Лос-Анджелесе продолжается 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

Лучшим фильмом на иностранном языке была признана немецко-французская картина «На пределе», которая обошла «Нелюбовь» российского режиссёра Андрея Звягинцева.

Кроме того, Награду в категории «Лучший сценарий» получил Мартин Макдона за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». «Тайна Коко» был признан лучшим полнометражным мультипликационным фильмом.

Актёр Джеймс Франко получил «Золотой глобус» за лучшую роль в комедии/мюзикле в картине «Горе-творец». Эллисон Дженни завоевала награду за роль второго плана в фильме «Тоня против всех».

Французский композитор Александр Депла стал лауреатом премии за музыку к фильму «Форма воды», а лучшей оригинальной песней стала композиция This Is Me из кинофильма «Величайший шоумен».

Ранее был назван лучший драматический сериал по версии «Золотого глобуса».