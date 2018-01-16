В первой половине зимы в Москве выпало 135% нормы осадков

По итогам первой половины зимы в Москве аномалия температуры воздуха составила +6,1 °С, количество осадков достигло 135% нормы. Об этом сообщает «Метеоновости».

Как отмечается, количество осадков на станции ВДНХ в этот период достигло 103,8 миллиметра. Самыми обильными осадки были 1 и 17 декабря, а также 5 и 6 января.

Наибольшая высота снежного покрова — 14 сантиметров — наблюдалась 9 декабря.

Ранее стало известно, что ночь с 12 на 13 января стала самой холодной в Москве с начала зимы.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге зафиксирована рекордно тёплая погода.