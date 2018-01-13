Ночь на 13 января стала самой холодной в Москве с начала зимы

Ночь с 12 на 13 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщили в городском метеобюро. По данным работников службы, температура воздуха в Москве опустилась до -8,7 °C.

«Таким образом, 13 января стало самым холодным днём нынешней календарной зимы. Прежний минимум зимы 2017-2018 годов зафиксирован 26 декабря, когда температура опускалась до -7,4 °C», — цитирует сотрудника метеослужбы Интерфакс. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в субботу, 13 января, ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха опустится до -7 °С.