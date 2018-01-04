Синоптики: январская температура в Московском регионе соответствует апрелю

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Температура в столичном регионе в январе превышает нормальные сезонные показатели на 10 градусов, что соответствует началу апреля, сообщает «Известия» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

4 января в Москве и Московской области облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура +1...+3 °С, ветер южный, юго-восточный. Атмосферное давление достигает 744 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что синоптик рассказал о погоде в столичном регионе на Рождество.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге зафиксирована рекордно тёплая погода.

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