Синоптики: январская температура в Московском регионе соответствует апрелю

Температура в столичном регионе в январе превышает нормальные сезонные показатели на 10 градусов, что соответствует началу апреля, сообщает «Известия» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

4 января в Москве и Московской области облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура +1...+3 °С, ветер южный, юго-восточный. Атмосферное давление достигает 744 мм рт. ст. Ранее сообщалось, что синоптик рассказал о погоде в столичном регионе на Рождество. Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге зафиксирована рекордно тёплая погода.