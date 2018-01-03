Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе на Рождество

В столичном регионе в воскресенье, 7 января, ожидается похолодание, усиление ветра и метель. Об этом сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Как передаёт РИА Новости, по словам синоптика, тёплая погода сохранится до субботы, 6 января, включительно.

При этом 7 января намечается «коренной перелом в атмосфере»: до полудня температура будет 0…+2 °С, а ближе к вечеру в регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт полярного происхождения, за ним придёт холод.

«Всё это будет сопровождаться вечером 7 и утром 8 января довольно мощными интенсивными зарядами снега, усилением ветра с порывами до 13—18 м/с — соответственно, это и метели, и заносы на дорогах с ухудшением видимости, стремительное понижение температур», — отметил Тишковец.

Он добавил, что 7 января к вечеру ожидается 0…-5 °С, в ночь на 8 января — -4…-9 °С.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге зафиксирована рекордно тёплая погода.