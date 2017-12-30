Ночь на 30 декабря в Москве стала самой тёплой за всю историю наблюдений

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Ночь на 30 декабря 2017 года в Москве стала рекордно тёплой за всю историю наблюдений за погодой.

«В ночь на 30 декабря новая волна тёплого воздуха охватила московскую землю. В час ночи температура повысилась до +4°C, а в два часа было зарегистрировано +4,2°C. Тем самым был установлен новый суточный рекорд максимальной температуры уже для 30 декабря, причём, осуществился он в ночные часы. Предыдущий рекорд принадлежал 1994 году, когда максимальная температура составила +3,7°C», — сообщает портал «Метеоновости».

В Москве в субботу, 30 декабря, ожидается до +2 °С. 

Ранее телеканал m24 со ссылкой на Гидрометцентр России сообщил, что в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности 30 декабря.

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