В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС в связи со сложной погодной обстановкой

Власти Южно-Сахалинска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за сложной погодной обстановки.

Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что причиной ухудшения погоды стал мощный циклон на юге Сахалина, который принёс на остров обильные осадки и сильный ветер.

«В связи со сложной погодной обстановкой в областном центре ведён режим чрезвычайной ситуации. В течение ночи на расчистке по основным магистралям работало 304 единицы техники. Однако сильный ветер и осадки осложнили ситуацию», — указывается в заявлении.

Отмечается, что погодные условия привели к тому, что были закрыты ряд дорог.

Всем автомобилистам настоятельно рекомендовано воздержаться от использования личного автотранспорта, чтобы дать возможность спецтехнике произвести расчистку. Занятия во всех школах города отменены.

Ранее Inforeactor сообщал, что жителей Курильского и Южно-Курильского районов предупредили о мощном урагане.