Гидрометцентр назвал 2017 год самым тёплым в России за всю историю наблюдений

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2017 год стал самым тёплым в стране за всю историю метеонаблюдений.

«Среднегодовая температура была выше нормы. Такая же климатическая ситуация характерна для Китая и США — там тоже был один из самых тёплых годов», — цитирует Вильфанда «Газета.Ru».

По его словам, в 2017 году в Москве ничего необычного с точки зрения климата не произошло.

«Декабрь был одним из самых тёплых. На 5,8 °С температура была выше нормы», — отметил метеоролог.

Ранее m24.ru сообщало, что синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на Крещение.