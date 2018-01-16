Гидрометцентр назвал 2017 год самым тёплым в России за всю историю наблюдений

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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2017 год стал самым тёплым в стране за всю историю метеонаблюдений.

«Среднегодовая температура была выше нормы. Такая же климатическая ситуация характерна для Китая и США — там тоже был один из самых тёплых годов», — цитирует Вильфанда «Газета.Ru».

По его словам, в 2017 году в Москве ничего необычного с точки зрения климата не произошло.

«Декабрь был одним из самых тёплых. На 5,8 °С температура была выше нормы», — отметил метеоролог.

Ранее m24.ru сообщало, что синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на Крещение.

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