Супруга Державина рассказала о причине его смерти

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Роксана Бабаян, супруга народного артиста РСФСР Михаила Державина, назвала причину его смерти. Об этом сообщает kp.ru.

«Он умер в больнице несколько часов назад. Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали всё возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью», — рассказала Бабаян.

Ранее актёр Валентин Гафт назвал Державина замечательным артистом с редчайшим божьим даром.

Народный артист РСФСР Михаил Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Позже стало известно, что Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.

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