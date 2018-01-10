Супруга Державина рассказала о причине его смерти
Роксана Бабаян, супруга народного артиста РСФСР Михаила Державина, назвала причину его смерти. Об этом сообщает kp.ru.
«Он умер в больнице несколько часов назад. Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали всё возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью», — рассказала Бабаян.
Ранее актёр Валентин Гафт назвал Державина замечательным артистом с редчайшим божьим даром.
Народный артист РСФСР Михаил Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Позже стало известно, что Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.
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