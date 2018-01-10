Селезнёва назвала Михаила Державина талантливейшим артистом

Народная артистка России Наталья Селезнёва назвала Михаила Державина талантливейшим органичным актёром с потрясающим чувством юмора.

«Вся жизнь прошла вместе с Михал Михалычем. С момента его прихода в театр мы были настоящими друзьями, очень близкими. Я могла рассказать ему всё, поделиться с ним. Мы понимали, чувствовали друг друга. Это был несравненный человек», — сказала РИА Новости Селезнёва.

Она также отметила «потрясающий юмор» Державина.

«Он мог разрядить любую обстановку. Когда мы снимали «Кабачок» (программа «Кабачок «13 стульев». — RT) и днём, и ночью, нервы у всех были на пределе, только Михал Михалыч мог своей шуткой, улыбкой снять это напряжение», — сказала Селезнёва.

По её словам, его смерть — огромная потеря для театра.

Старейший ведущий актёр Театра сатиры Михаил Державин скончался в среду, 10 января.