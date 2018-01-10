Умер народный артист России Михаил Державин

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RT
Народный артист России, старейший ведущий актёр Театра сатиры Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, передаёт РИА Новости.
Умер народный артист России Михаил Державин
  • globallookpress.com
  • © Natalya Loginova

«После продолжительной тяжёлой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — сообщили в театре.

О дате прощания и похорон будет сообщено позже.

С 1968 года Михаил Державин служил в московском Театре сатиры, на сцене которого сыграл десятки ролей. Среди его киноработ — «Зимний вечер в Гаграх», «Трое в лодке, не считая собаки», «Старые клячи».

В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста.

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