Умер народный артист России Михаил Державин

Народный артист России, старейший ведущий актёр Театра сатиры Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, передаёт РИА Новости.

«После продолжительной тяжёлой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — сообщили в театре.

О дате прощания и похорон будет сообщено позже.

С 1968 года Михаил Державин служил в московском Театре сатиры, на сцене которого сыграл десятки ролей. Среди его киноработ — «Зимний вечер в Гаграх», «Трое в лодке, не считая собаки», «Старые клячи».

В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста.