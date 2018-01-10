Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Короткая ссылка
Народный артист России Михаил Державин, скончавшийся на 82-м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил директор Театра сатиры Мамед Агаев.

«Михаил Михайлович Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, в прошлом ведущий актёр Театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин», — приводит его слова ТАСС.

Агаев отметил, что дата прощания и похорон будет сообщена позднее.

Кроме того, директор театра подтвердил, что артист умер после тяжёлой продолжительной болезни. 

Старейший ведущий актёр Театра сатиры Михаил Державин скончался в среду, 10 января.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119