Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Народный артист России Михаил Державин, скончавшийся на 82-м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил директор Театра сатиры Мамед Агаев.

«Михаил Михайлович Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, в прошлом ведущий актёр Театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин», — приводит его слова ТАСС.

Агаев отметил, что дата прощания и похорон будет сообщена позднее.

Кроме того, директор театра подтвердил, что артист умер после тяжёлой продолжительной болезни.

Старейший ведущий актёр Театра сатиры Михаил Державин скончался в среду, 10 января.