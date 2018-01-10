В Театральном институте имени Щукина назвали большой утратой смерть актёра Михаила Державина

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России, актёра Театра сатиры Михаила Державина.

«Это был, как он сам себя называл, настоящий вахтанговец. Он сын актёра Театра имени Вахтангова Михаила Державина, он родился в вахтанговском доме и прожил в нём всю жизнь. Очень грустно оттого, что ушёл такой человек, который прославлял и любил нашу школу и был замечательным артистом Театра сатиры, где он сыграл свои самые значительные роли. О нём у меня остались самые приятные воспоминания: когда я его встречал около училища, он всегда был доброжелателен, всегда улыбался, его всегда окружал приятный ореол, что «всё хорошо». Любая смерть — это очень грустно, а смерть такого человека — это большая утрата для отечественной культуры», — сказал Князев.

Ранее стало известно, что народный артист России, старейший ведущий актёр Театра сатиры Михаил Державин скончался на 82-м году жизни.

Актёр будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.