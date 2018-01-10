Гафт назвал Державина замечательным артистом с редчайшим божьим даром

Актёр Валентин Гафт в разговоре с RT поделился воспоминаниями о народном артисте России, актёре Театра сатиры Михаиле Державине.

«Замечательный артист с редчайшим божьим даром — обаянием, которое нельзя заменить никаким мастерством. Я с Державиным общался, я всегда любил его. Очень скромный, тихий человек. Но даже его маленькие роли в кино и театре замечательны. Видно, что это мощный артист. Обладая таким талантом, он бы мог играть и сниматься гораздо больше. К сожалению, часто среди нас так бывает, что очень способные и талантливые люди не успевают в течение жизни сыграть всё, что они могли. Люди уходят, не спрашивая разрешения, настала ли пора. Никогда не думал, что Мишка уйдёт так рано. Мог ещё пожить. Очень тяжело об этом говорить», — рассказал он.

По словам Валентина Гафта, Михаил Державин достоин вечной памяти.

«Меняется целое поколение. Но такие люди, как Миша Державин, не должны исчезнуть с экрана. Мы будем по-прежнему смотреть на них и восхищаться, как они умели поднимать настроение. А это очень важно, не каждый может. Они очень чувствовали время. Я имею в виду связь Державина с Ширвиндтом (актёр театра и кино Александр Ширвиндт. — RT). Прекрасная пара. Уходит один, остаётся одинокий Ширвиндт. Не хочу быть на его месте, тяжело даже говорить об этом», — выразил соболезнования Гафт.

Народный артист РСФСР Михаил Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Его похоронят на Новодевичьем кладбище.