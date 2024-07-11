Врач Терушкин: скачки инсулина из-за частых перекусов опасны для здоровья

Врач-эндокринолог Роман Терушкин развеял миф о пользе для здоровья частого дробного питания.

Даже незначительный перекус организм воспринимает как полноценный приём пищи. А любая углеводосодержащая пища даёт подъём уровня глюкозы в крови, объяснил врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Частые перекусы могут привести к тому, что рецепторы потеряют чувствительность к инсулину, отметил Терушкин.

«Тогда выработка инсулина повысится, из-за чего разовьётся ожирение и инсулинорезистентность, а то и сахарный диабет 2-го типа», — предупредил врач.

Он посоветовал принимать пищу не более четырёх раз в день.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.