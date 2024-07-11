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Врач Мельникова: переедание фруктами негативно влияет на печень и почки

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Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова предупредила, что чрезмерное увлечение фруктами может нанести вред здоровью.
Врач Мельникова: переедание фруктами негативно влияет на печень и почки
  • Gettyimages.ru

В некоторых фруктах содержится большое количество сахара (фруктозы). К таковым относятся бананы, манго, виноград, ананас, киви, черешня и другие, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Избыток фруктозы может привести к развитию жировой болезни печени, ожирению, сахарному диабету, предупредила врач.

Кроме того, по словам Мельниковой, избыточное потребление фруктов негативно влияет на работу почек.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.

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