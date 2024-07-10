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Врач Кашух рассказала о полезных свойствах кваса

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Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух перечислила полезные свойства кваса.
Врач Кашух рассказала о полезных свойствах кваса
  • РИА Новости

«Как в живом, так и в пастеризованном квасе есть небольшое количество витаминов E, PP, витаминов группы B и никотиновой кислоты. Эти вещества полезны для сердца, сосудов и иммунитета в целом», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, здоровым людям квас можно пить без ограничений, а детям его стоит постепенно вводить в рацион после трёх лет.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.

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