Врач Кашух рассказала о полезных свойствах кваса

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух перечислила полезные свойства кваса.

«Как в живом, так и в пастеризованном квасе есть небольшое количество витаминов E, PP, витаминов группы B и никотиновой кислоты. Эти вещества полезны для сердца, сосудов и иммунитета в целом», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, здоровым людям квас можно пить без ограничений, а детям его стоит постепенно вводить в рацион после трёх лет.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.