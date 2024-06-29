В Челябинской области за ночь выпало 77% месячной нормы осадков

В Катав-Ивановском районе Челябинской области за ночь выпало 77% месячной нормы осадков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ЦГМС.

«Итоги прошедшей ночи… На всей территории Челябинской области прошли дожди, с грозами, местами сильные и очень сильные (2,6—59,0 мм), максимальное количество осадков выпало в Катав-Ивановске», — заявили в пресс-службе.

Порывы ветра местами достигали 18 м/с, на юге региона был туман.

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