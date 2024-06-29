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В Челябинской области за ночь выпало 77% месячной нормы осадков

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области за ночь выпало 77% месячной нормы осадков.
В Челябинской области за ночь выпало 77% месячной нормы осадков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ЦГМС.

«Итоги прошедшей ночи… На всей территории Челябинской области прошли дожди, с грозами, местами сильные и очень сильные (2,6—59,0 мм), максимальное количество осадков выпало в Катав-Ивановске», — заявили в пресс-службе.

Порывы ветра местами достигали 18 м/с, на юге региона был туман.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT предупредил москвичей, что начало июля будет жарким.

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