Нутрициолог Остапенко рассказала о способах убрать лишний вес

Нутрициолог сервиса «Профи» Татьяна Остапенко рассказала, как убрать лишний вес. По её словам, для этого необходимо создать дефицит калорий с учётом пола, возраста и различных особенностей человека.

В беседе с «Российской газетой» эксперт посоветовала составить сбалансированный рацион питания и соблюдать режим сна.

Ещё одним важным фактором Остапенко назвала физическую активность. Это может быть бег, плавание, танцы, йога, скандинавская ходьба.

Кроме того, считает эксперт, необходимо отслеживать водный баланс.

«Вода разгоняет обмен веществ, выводит шлаки и токсины, а ещё помогает обмануть голод», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что единственно действенный и безвредный для здоровья способ похудеть связан с изменением образа жизни: коррекцией рациона и увеличением физических нагрузок.