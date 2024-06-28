В Свердловской области предупредили о жаре до +29 °С

В Гидрометцентре Свердловской области предупредили о жаре до +29 °С 1 июля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал метеослужбы.

«В понедельник, 1 июля, ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём на севере облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. На юге переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, 3—8 м/с. Температура воздуха ночью — +9...+14 °С, днём — +24...+29 °С», — отмечено в сообщении.

В Екатеринбурге 1 июля температура воздуха ночью составит +11...+13 °С, днём — +26...+28 °С.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об ожидающейся рекордной жаре в Москве.