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Врач Саламатина назвала жирную рыбу полезным для сердца продуктом

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Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина рассказала о продуктах, полезных для здоровья сердца.
Врач Саламатина назвала жирную рыбу полезным для сердца продуктом
  • Gettyimages.ru

«Для сохранения здоровья сердца рекомендуется преимущественно пища растительного, а не животного происхождения. В дневном рационе должно быть не менее двух-трёх порций фруктов (200 г) и столько же овощей», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, один-два раза в неделю желательно употреблять рыбу, причём особенно полезна жирная рыба.

В рацион также рекомендуется добавить цельнозерновые продукты и крупы.

Также Саламатина посоветовала ограничить потребление пищевой соли и минимизировать долю продуктов и напитков с добавленным сахаром.

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