Врач Саламатина назвала жирную рыбу полезным для сердца продуктом
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«Для сохранения здоровья сердца рекомендуется преимущественно пища растительного, а не животного происхождения. В дневном рационе должно быть не менее двух-трёх порций фруктов (200 г) и столько же овощей», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, один-два раза в неделю желательно употреблять рыбу, причём особенно полезна жирная рыба.
В рацион также рекомендуется добавить цельнозерновые продукты и крупы.
Также Саламатина посоветовала ограничить потребление пищевой соли и минимизировать долю продуктов и напитков с добавленным сахаром.
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