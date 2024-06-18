Эндокринолог Власова рассказала о способах укрепления сосудов
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Регулярная физическая нагрузка, рациональное питание и отказ от вредных привычек позволят сохранить функции эндотелия — клеток, которые выстилают внутреннюю стенку сосуда, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам специалиста, курение, возраст, повышенное давление, уровень сахара в крови, холестерин являются факторами, влияющими на состояние сосудов.
При уже существующих факторах риска следует своевременно обратиться к компетентным врачам и следовать их рекомендациям, а не заниматься самолечением.
Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Дарина Курбанова посоветовала соблюдать питьевой режим и больше двигаться, чтобы снизить вероятность образования тромбов.