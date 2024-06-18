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Эндокринолог Власова рассказала о способах укрепления сосудов

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Врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Санкт-Петербурге Ксения Власова назвала способы укрепления сосудов.
Эндокринолог Власова рассказала о способах укрепления сосудов
  • Gettyimages.ru

Регулярная физическая нагрузка, рациональное питание и отказ от вредных привычек позволят сохранить функции эндотелия — клеток, которые выстилают внутреннюю стенку сосуда, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, курение, возраст, повышенное давление, уровень сахара в крови, холестерин являются факторами, влияющими на состояние сосудов.

При уже существующих факторах риска следует своевременно обратиться к компетентным врачам и следовать их рекомендациям, а не заниматься самолечением.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Дарина Курбанова посоветовала соблюдать питьевой режим и больше двигаться, чтобы снизить вероятность образования тромбов.

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