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Кардиолог Деревянкина посоветовала контролировать потребление соли

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Кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина рассказала о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, она посоветовала контролировать потребление соли.
Кардиолог Деревянкина посоветовала контролировать потребление соли
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что также важно есть больше фруктов и овощей и отказаться от продуктов, содержащих насыщенные жирные кислоты.

Кроме того, рекомендуется регулярная физическая нагрузка.

По словам врача, стоит отказаться от вредных привычек и нормализовать массу тела.

Ещё одна мера профилактики — контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара.

«Особенно важно приучиться систематически посещать врача тем, у кого в семье есть случаи раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокий уровень холестерина, курение, повышенное артериальное давление, сахарный диабет и высокий уровень «плохого» холестерина», — заключила Деревянкина.

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