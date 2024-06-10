Кардиолог Деревянкина посоветовала контролировать потребление соли

Кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина рассказала о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, она посоветовала контролировать потребление соли.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что также важно есть больше фруктов и овощей и отказаться от продуктов, содержащих насыщенные жирные кислоты.

Кроме того, рекомендуется регулярная физическая нагрузка.

По словам врача, стоит отказаться от вредных привычек и нормализовать массу тела.

Ещё одна мера профилактики — контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара.

«Особенно важно приучиться систематически посещать врача тем, у кого в семье есть случаи раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокий уровень холестерина, курение, повышенное артериальное давление, сахарный диабет и высокий уровень «плохого» холестерина», — заключила Деревянкина.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала полезные свойства редиса.