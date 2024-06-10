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Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах редиса

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Диетолог Елена Соломатина назвала полезные свойства редиса.
Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах редиса
  • Gettyimages.ru

«Вещества, которые в большом количестве находятся в крестоцветных растениях, помогают защищать ДНК от разрушения», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, в редисе содержится бета-каротин, который защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вирусов в организм, а также витамин С, витамины группы В, фолиевая кислота, калий, магний, органические масла.

Кроме того, редис улучшает пищеварение и обладает желчегонным эффектом.

«Клетчатка в редиске — прекрасный корм для нашего микробиома. От его состояния зависит работа иммунной и сердечно-сосудистой систем. Многие исследования подтверждают, что микробиом влияет на настроение. К тому же редис низкокалорийный и позволяет быстро достичь насыщения», — сказала Соломатина.

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