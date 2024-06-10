Врач Зарубина рассказала о вредных продуктах в жару

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Зарубина назвала вредные в жару продукты.

«Будьте осторожны с блюдами, в основе которых есть сырые яйца, такими как тирамису и соусы. При неправильном хранении они могут привести к сальмонёллезу», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, следует помнить, что молоко и молочные продукты являются скоропортящимися. Необходимо соблюдать сроки и условия хранения, чтобы исключить серьёзные последствия.

Также врач обратила внимание, что рыбные, овощные консервы, сыровяленая колбаса могут стать причиной ботулизма.

«Внимательно проверяйте сроки годности, не ешьте домашнюю консервацию, которая хранилась более года», — сказала гастроэнтеролог.

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