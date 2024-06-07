Врач Лазуренко дала советы по покупке качественной клубники

Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог Наталья Лазуренко дала рекомендации по покупке качественной клубники.

«Нужно смотреть, чтобы она была не заветренная, не покрытая плесенью или ещё чем-то. Желательно, чтобы она не отдавала сок», — заявила эксперт в беседе с ОТР.

По словам специалиста, клубника должна быть плотной, ровной, чистой, с хорошей равномерной окраской и без каких-либо пятен.

Также диетолог рекомендовала мыть клубнику в течение нескольких минут под проточной водой перед употреблением.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, как выбрать качественные томаты. По его словам, нужно обращать внимание на аромат.