Агроном Викулов рассказал, как выбрать качественные томаты

Агроном Владимир Викулов рассказал, как выбрать качественные томаты. По его словам, нужно обращать внимание на аромат.

«У хорошего помидора, который вырос и созрел на растении, он насыщенный. Качество у такого продукта выше, чем у того, который был собран в недозрелом состоянии и созрел в процессе хранения», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Викулов, не стоит покупать недозрелые помидоры, а также картофель с зелёными пятнами, так как в них содержится соланин.

«Огурцы тем более не должны быть мягкими. Плод должен иметь упругую структуру. Если огурец мягкий, значит, его достаточно долго хранили и пользы от него уже никакой», — добавил эксперт.

Ранее диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова предупредила, что в арбузах, появляющихся в продаже раньше времени, могут содержаться опасные для здоровья нитраты.