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Диетолог Гарасим: в жару следует пить до 3 л в день и употреблять меньше соли

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Врач-диетолог медцентра доктора Александровского Роза Гарасим рассказала, как скорректировать рацион летом. Она посоветовала, в частности, пить больше воды и снизить потребление соли.

«При температуре +32 °С и выше стоит употреблять до 3 л жидкости в день», — напомнила она в разговоре с газетой «Известия».

Вместо пакетированных соков, сладкой газировки и минеральной воды лучше пить обычную воду, чаи или компоты без сахара, уточнила диетолог.

Также в жару потребление соли нужно свести к минимуму — не более 5 г в сутки, посоветовала Гарасим. По её словам, соль задерживает жидкость в организме, что может спровоцировать отёки и сердечно-сосудистые заболевания.

Самые нежелательные продукты в летнее время года — жирное, жареное, салаты с майонезом и копчёности, добавила диетолог и посоветовала ввести в рацион больше свежих овощей и фруктов.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять красное мясо не более двух раз в неделю.

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