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Нутрициолог Тиханычева рассказала, что крупы полезны для иммунитета

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Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала о питательных свойствах круп.
Нутрициолог Тиханычева рассказала, что крупы полезны для иммунитета
  • Gettyimages.ru

Овёс богат растительным белком, витаминами группы В и витамином Е, содержит аминокислоты, а также магний, марганец, железо, медь, цинк, фосфор и селен, рассказала она в беседе с Life.ru.

Эта крупа стимулирует и повышает иммунитет, снижает уровень холестерина и глюкозы, увеличивает рост полезной микрофлоры.

Ещё одна полезная крупа — рис, а самые полезные его сорта — красный и чёрный, отметила Тиханычева.

По её словам, рис богат белком, клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.

В свою очередь, гречка также богата растительным белком, а кроме того, в ней содержатся антиоксиданты рутин и кверцетин и нет глютена, заключила нутрициолог.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять красное мясо не более двух раз в неделю.

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