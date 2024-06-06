Диетолог Журавлёва предложила альтернативу молочным продуктам
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Почти у 70% населения Земли есть непереносимость лактозы — то есть негативная реакция на молочный сахар, отметила специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Лактоза может вызвать серьёзные проблемы с пищеварением, предупредила диетолог.
Также у некоторых людей присутствует аллергия на молочный белок, отметила Журавлёва.
По её словам, кальций, витамины А и D, помимо молочных продуктов, можно получать из растительного молока, йогуртов и сыров на растительной основе, а также из сухофруктов, овощей и зелени.
Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять красное мясо не более двух раз в неделю.