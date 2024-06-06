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Диетолог Журавлёва предложила альтернативу молочным продуктам

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Диетолог Полина Журавлёва выразила мнение, что молоко можно исключить из рациона, а содержащиеся в нём полезные соединения можно компенсировать из других продуктов.
Диетолог Журавлёва предложила альтернативу молочным продуктам
  • Gettyimages.ru

Почти у 70% населения Земли есть непереносимость лактозы — то есть негативная реакция на молочный сахар, отметила специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Лактоза может вызвать серьёзные проблемы с пищеварением, предупредила диетолог.

Также у некоторых людей присутствует аллергия на молочный белок, отметила Журавлёва.

По её словам, кальций, витамины А и D, помимо молочных продуктов, можно получать из растительного молока, йогуртов и сыров на растительной основе, а также из сухофруктов, овощей и зелени.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять красное мясо не более двух раз в неделю.

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