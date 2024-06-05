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Биолог Татаренко рассказала, как отвлечь собаку во время грозы

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Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации, как отвлечь собаку во время грозы.
Биолог Татаренко рассказала, как отвлечь собаку во время грозы
  • Gettyimages.ru

«Если собака боится сильной грозы, нужно, во-первых, не акцентировать на этом внимание», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, лучше всего отвлечь собаку, используя привычные команды: «Лежать», «Стоять», «Место», «Идём».

Если же хозяин не в силах справиться с паникой собаки во время грозы, то следует обратиться к дрессировщику, который попробует убрать или скорректировать эту гиперреакцию.

«Не стоит самим давать собаке успокоительные препараты. Если нет другого выхода, такое решение возможно, но препарат и дозу должен назначить ветеринар», — заключила эксперт.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не оставлять собаку в закрытом автомобиле в жару.

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