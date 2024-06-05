Биолог Татаренко рассказала, как отвлечь собаку во время грозы

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации, как отвлечь собаку во время грозы.

«Если собака боится сильной грозы, нужно, во-первых, не акцентировать на этом внимание», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, лучше всего отвлечь собаку, используя привычные команды: «Лежать», «Стоять», «Место», «Идём».

Если же хозяин не в силах справиться с паникой собаки во время грозы, то следует обратиться к дрессировщику, который попробует убрать или скорректировать эту гиперреакцию.

«Не стоит самим давать собаке успокоительные препараты. Если нет другого выхода, такое решение возможно, но препарат и дозу должен назначить ветеринар», — заключила эксперт.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не оставлять собаку в закрытом автомобиле в жару.