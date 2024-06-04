Нутрициолог Хлопова: здоровое питание дешевле фастфуда
В ресторане быстрого питания можно поесть в среднем на 600 рублей, поделилась она в беседе с РИАМО.
А чтобы приготовить питательный боул из гречки, куриного филе и томлёной говядины с брынзой, авокадо, кукурузой и зеленью, в магазине придётся потратить более тысяч рублей, подсчитала эксперт.
При этом вес порции готового блюда составит 380 гр., а цена — 250 рублей.
«Этой порцией вы не только наедитесь, но ещё будете долго вспоминать и благодарить себя за отсутствие тяжести в желудке и удивитесь своей продуктивности», — добавила Хлопова.
Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять красное мясо не более двух раз в неделю.