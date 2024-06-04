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Нутрициолог Хлопова: здоровое питание дешевле фастфуда

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Нутрициолог Юлия Хлопова развеяла популярный миф о том, что правильное питание обходится дорого. По её словам, здоровый рацион состоит из простых продуктов, которые можно купить в любом магазине.

В ресторане быстрого питания можно поесть в среднем на 600 рублей, поделилась она в беседе с РИАМО.

А чтобы приготовить питательный боул из гречки, куриного филе и томлёной говядины с брынзой, авокадо, кукурузой и зеленью, в магазине придётся потратить более тысяч рублей, подсчитала эксперт.

При этом вес порции готового блюда составит 380 гр., а цена — 250 рублей.

«Этой порцией вы не только наедитесь, но ещё будете долго вспоминать и благодарить себя за отсутствие тяжести в желудке и удивитесь своей продуктивности», — добавила Хлопова.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять красное мясо не более двух раз в неделю.

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