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На ВДНХ стартует спецпроект «Народный альбом: 85 лет историй»

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На ВДНХ стартует памятный спецпроект «Народный альбом: 85 лет историй».

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров, для участия в проекте необходимо до 30 июня разместить архивные снимки с ВДНХ на фоне павильонов, фонтанов и других достопримечательностей на сайте ВДНХ. Фотографии войдут в ролик, который создадут ко дню рождения выставки.

Проект посвящён дню рождения ВДНХ — 1 августа выставке исполнится 85 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты провели более 7 тыс. образовательных мероприятий в музее «Слово» на ВДНХ, которому 24 мая исполнилось пять лет.

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