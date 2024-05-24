Собянин: в музее «Слово» на ВДНХ прошло более 7000 мероприятий за пять лет
- РИА Новости
Юбилей музея приходится на День славянской письменности и культуры, пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Разделённая на несколько тематических зон экспозиция музея расскажет историю появления письменности и развития русского языка.
«Современные мультимедийные технологии переносят зрителей в разные эпохи. В одном из экспонатов посетители могут слушать народные былины, сказки и частушки, любуясь видами России на панорамном экране», — добавил Собянин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области в музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920—1930 годов».