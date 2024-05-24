Собянин: в музее «Слово» на ВДНХ прошло более 7000 мероприятий за пять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты провели более 7 тыс. образовательных мероприятий в музее «Слово» на ВДНХ, которому 24 мая исполняется пять лет.

Юбилей музея приходится на День славянской письменности и культуры, пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Разделённая на несколько тематических зон экспозиция музея расскажет историю появления письменности и развития русского языка.

«Современные мультимедийные технологии переносят зрителей в разные эпохи. В одном из экспонатов посетители могут слушать народные былины, сказки и частушки, любуясь видами России на панорамном экране», — добавил Собянин.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области в музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920—1930 годов».