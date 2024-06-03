RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Соломатина рассказала о допустимой норме потребления яиц

Короткая ссылка
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что яйца — полезный продукт, источник легкоусвояемого белка. Здоровому человеку можно употреблять по одному-два яйца в день.

Яйца необходимо есть как детям, так и взрослым, однако людям после 50 лет лучше ограничиться одним яйцом в день, если нет противопоказаний, отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

«Но если у человека зашкаливает уровень холестерина в организме и есть атеросклеротические риски, то не нужно увлекаться яйцами. Можно включить их в рацион два раза в неделю», — уточнила Соломатина.

Ранее Елена Соломатина рассказала, какие ингредиенты повысят полезность окрошки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить