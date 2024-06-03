Диетолог Соломатина рассказала о допустимой норме потребления яиц

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что яйца — полезный продукт, источник легкоусвояемого белка. Здоровому человеку можно употреблять по одному-два яйца в день.

Яйца необходимо есть как детям, так и взрослым, однако людям после 50 лет лучше ограничиться одним яйцом в день, если нет противопоказаний, отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

«Но если у человека зашкаливает уровень холестерина в организме и есть атеросклеротические риски, то не нужно увлекаться яйцами. Можно включить их в рацион два раза в неделю», — уточнила Соломатина.

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